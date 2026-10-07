Сервис автоматических ответов арбитражным управляющим представили в Подмосковье

Управление Гостехнадзора Минэкологии Московской области представило сервис для автоматизированного рассмотрения запросов арбитражных управляющих и подготовки ответов на них. Презентация прошла в рамках XXVII Российской агропромышленной выставки «Золотая осень — 2026».

Сервис представил начальник Управления гостехнадзора министерства Сергей Фролов. По его словам, разработка предназначена для диалога министерства с арбитражными управляющими.

«Дело в том, что в процессе банкротств предприятий и организаций возникает много вопросов о самоходной технике, принадлежащей банкроту, которая реализуется для погашения задолженности. Раньше процесс общения с арбитражными управляющими был длительным: направляется запрос, затем начинается подготовка ответа, в процессе которой появляется масса дополнительных действий, проверок, согласований и так далее», — рассказал Фролов.

Сервис полностью автоматизирует общение между министерством и арбитражными управляющими, исключает бумажный документооборот и позволяет получать ответ на запрос день в день. По данным ведомства, это высвобождает около 20 тысяч человеко-часов для сотрудников Гостехнадзора.

На момент презентации с помощью сервиса обработано свыше 6,5 тысячи запросов. В Подмосковье идут процессы в отношении большого количества лиц в стадии банкротства, и в скорости этих процедур заинтересованы как те, кто хочет взыскать долги, так и сами банкроты.