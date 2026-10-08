Этап областного чемпионата по первой помощи прошел в Воскресенске

6 октября в школе № 3 провели муниципальный этап регионального состязания. На площадке собрались самые подготовленные ребята, готовые прийти на помощь в трудную минуту.

На открытии с приветственным словом выступили председатель Совета местного отделения «Движения первых» Анна Богданова и председатель Воскресенского отделения Российского Красного Креста Татьяна Воеводина, которая провела для участников мастер-класс по первой помощи.

Программа чемпионата включала несколько этапов: онлайн-тестирование «Основы оказания первой помощи» из 10 вопросов на знание ключевых алгоритмов, анализ трех ситуационных задач в текстовом формате и двух видеороликов с реальными сценариями.

Пока одни команды проходили тестирование, другие участвовали в мастер-классе, а затем менялись. На все отводилось строго ограниченное время, а ребята действовали слаженно и уверенно.

Главная цель чемпионата — не просто выявить сильнейших, а помочь каждому участнику повысить грамотность и отработать жизненно важные навыки. Именно от первых минут часто зависит чья-то жизнь.