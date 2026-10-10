Представители администрации проверили благоустройство парка в Дубне

Временно исполняющий полномочия главы Дубны Алексей Брызгалов проверил ход благоустройства парка Авиастроителей и обсудил с подрядчиком причины замедления работ. В первую очередь здесь приведут в порядок пешеходные дорожки, которыми ежедневно пользуются тысячи горожан.

Из-за работ по благоустройству проход по парку сейчас затруднен. Во время выездной проверки Алексей Брызгалов обратил внимание подрядчика на необходимость ускорить работы на наиболее востребованных пешеходных маршрутах.

«Вот эта дорожка приоритетная, первая. Вот эта, с двух краев, автобусная остановка. Когда их сделают?» — спросил Алексей Брызгалов.

Подрядчик заверил, что на этой неделе увеличит количество рабочих и в ближайшее время приведет в порядок основные тротуары.

«Будет сыро, слякотно, и людям станет крайне некомфортно ходить по недоделанным дорожкам. Подрядчик обратит внимание в первую очередь на эти пути, далее будет перенесена на свое законное место автобусная остановка», — сказал ВРИО главы Дубны Алексей Брызгалов.