Консультации по вопросам погребения можно получить в 13 офисах МФЦ

В 13 офисах «Мои Документы» в Московской области можно получить дистанционную консультацию по вопросам погребения и похоронного дела. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

«МФЦ с Центром мемориальных услуг сотрудничает не первый год. На базе наших офисов специалисты ЦМУ регулярно проводят выездные консультации для жителей региона, помогая разобраться в тонкостях ритуальных услуг. Только за прошедший год было проведено более 6 тысяч консультаций. Теперь получить квалифицированный ответ представителя ведомства можно и онлайн — в удобный для жителя день. Сотрудники цифровых зон МФЦ помогут записаться на консультацию и подключиться к видеоконференции», — подчеркнули в ведомстве.

Жители Подмосковья смогут получить разъяснения по вопросам законодательства в сфере погребения и похоронного дела, оформления захоронений, как семейные (родовые), оформления удостоверения о захоронении, перерегистрации места захоронения, подзахоронения (гроба, урны), порядка организации похорон и оформления документов, предоставлении места для захоронения (гроба, урны), создания семейного (родового) захоронения, транспортировки гроба (урны) по территории и за пределы РФ, установки, замены, регистрации надмогильных сооружений и ограждений.

Дистанционный формат связи доступен в Балашихе, Коломне, Люберцах, Наро-Фоминске, Одинцове, Орехово-Зуеве, Подольске, Пушкино, Раменском и Сергиевом Посаде.