Утренняя загруженность дорог Подмосковья достигла 4 баллов

Утром в понедельник, 28 сентября, загруженность дорог Московской области составляет 4 балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Движение затруднено на Ленинградском, Пятницком, Волоколамском, Ильинском, Новорижском, Рублево-Успенском, Можайском, Минском, Варшавском, Каширском, Горьковском, Носовихинском, Щелковском, Ярославском шоссе и шоссе Энтузиастов, а также на трассах М-4 «Дон» и А-107 в районе Подольска.

Осадков в Московском регионе сегодня не прогнозируется.

Минтранс Подмосковья призывает автомобилистов быть внимательными: держать дистанцию, соблюдать скоростной режим и заблаговременно снижать скорость перед пешеходными переходами.