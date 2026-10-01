Мособлгаз проведет в октябре адресные встречи с жильцами Подмосковья

Специалисты газовых служб в октябре ответят жильцам многоквартирных домов Подмосковья на вопросы о газе и газовой безопасности. Об этом сообщила компания «Мособлгаз».

Встречи проходят возле многоквартирных домов, где вскоре состоится плановое техобслуживание газового оборудования. На собраниях жильцы узнают информацию о техобслуживании и ремонте газовых приборов, графике проверок, перечне работ при ТО, оплате за газ и правилах пользования газом в быту.

Больше всего встреч с газовыми участковыми Мособлгаза состоится в Раменском муниципальном округе — в октябре специалисты проведут здесь 30 адресных собраний. В городском округе Коломна пройдет восемь встреч, в Жуковском — пять, в округе Люберцы газовые участковые проведут четыре адресных выезда. Собрания также состоятся в округах Егорьевск, Луховицы, Котельники, Лыткарино и Воскресенск.

1 октября встречи пройдут в 13:00 в Коломне (город Озеры, микрорайон имени Маршала Катукова, дом 10), в 15:00 — в Раменском на улице Красный Октябрь, дом 10, и в поселке Гжельского кирпичного завода, дом 7, в 16:00 — в Луховицах (2-й Новый проезд, дом 4), в 16:30 — в Коломне (село Акатьево, улица Юбилейная, дом 21). 2 октября в 15:00 — в поселке Гжельского кирпичного завода, дом 22. 5 октября в 16:00 — в поселке Гжельского кирпичного завода, дом 3.

Полный график встреч газовых участковых на октябрь доступен на официальном сайте АО «Мособлгаз».

Газовые участковые — специалисты Мособлгаза, ответственные за техническое обслуживание, ремонт и газовую безопасность на вверенных им территориях. С 2024 года они еженедельно проводят адресные встречи с жителями газифицированных многоквартирных домов Подмосковья. Цель собраний — информирование населения о важности регулярного техобслуживания внутриквартирного и внутридомового газового оборудования и пропаганда правил безопасного использования газа в быту.