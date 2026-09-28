В Подмосковье за неделю провели 119 земельных аукционов

В Московской области с 21 по 25 сентября 2026 года провели 119 аукционов по земельно-имущественным торгам. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный участок за неделю реализовали в городском округе Можайский. Участок для ведения личного подсобного хозяйства площадью 5 соток расположен в деревне Авдотьино. Рядом — лес, речка и остановка общественного транспорта до автостанции «Можайск». В аукционе участвовали всего два претендента. Начальная минимальная цена составляла 7 592,37 рубля в год, по итогам торгов годовая аренда выросла до 15 564,18 рубля.

Как отмечают в комитете, случаи, когда стоимость участка на торгах остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно. Обычно такие участки находятся минимум в 100 км от столицы, а для победы достаточно предложить наибольшую цену среди участников.

С начала 2026 года в Можайском городском округе победителям аукционов передали в аренду 119 земельных участков, еще 49 — в собственность. Найти бюджетный вариант можно на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ, где сейчас размещено более 2000 лотов.