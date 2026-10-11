Военно-патриотическая игра среди молодежи прошла в Серпухове

В Серпухове состоялся муниципальный этап военно-патриотической игры, в котором приняли участие 9 команд из военно-патриотических клубов и образовательных организаций. Участники в возрасте от 14 до 17 лет проверили свои физические навыки, знания и умение работать в команде.

Соревнования прошли 10 октября. За победу боролись команды, в состав каждой из которых вошли по четыре человека.

Участникам предстояло пройти несколько испытаний: военную полосу препятствий, спортивные и теоретические этапы, выполнить стрельбу, а также продемонстрировать навыки сборки и разборки автомата Калашникова.

Организаторы отмечают, что такие соревнования помогают воспитывать у молодых людей дисциплину, ответственность, выносливость и командный дух.

Победители муниципального этапа представят городской округ Серпухов на областном этапе игры.

«Серпухов издавна гордится теми, кто вставал на защиту Родины. И сегодня мы видим, что эти традиции подхватывает новое поколение», — отметил глава округа Алексей Шимко.