Военно-патриотическая игра среди молодежи прошла в Серпухове
В Серпухове состоялся муниципальный этап военно-патриотической игры, в котором приняли участие 9 команд из военно-патриотических клубов и образовательных организаций. Участники в возрасте от 14 до 17 лет проверили свои физические навыки, знания и умение работать в команде.
Соревнования прошли 10 октября. За победу боролись команды, в состав каждой из которых вошли по четыре человека.
Участникам предстояло пройти несколько испытаний: военную полосу препятствий, спортивные и теоретические этапы, выполнить стрельбу, а также продемонстрировать навыки сборки и разборки автомата Калашникова.
Организаторы отмечают, что такие соревнования помогают воспитывать у молодых людей дисциплину, ответственность, выносливость и командный дух.
Победители муниципального этапа представят городской округ Серпухов на областном этапе игры.
«Серпухов издавна гордится теми, кто вставал на защиту Родины. И сегодня мы видим, что эти традиции подхватывает новое поколение», — отметил глава округа Алексей Шимко.