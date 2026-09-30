Высокий уровень долговой устойчивости показали 48 муниципалитетов Подмосковья

В Подмосковье завершили ежегодную оценку долговой устойчивости муниципальных образований. По итогам проверки ни одно из них не оказалось в категории с низким уровнем этого показателя, сообщили в Министерстве экономики и финансов региона.

Специалисты распределили 56 муниципалитетов между двумя группами. Высокий уровень долговой устойчивости зафиксировали у 48 территорий, еще восемь отнесли к группе со средним уровнем.

При проведении оценки специалисты учитывали несколько финансовых параметров. В их числе — размер долговой нагрузки на бюджет, затраты на обслуживание муниципальных заимствований, а также объем будущих выплат по погашению и обслуживанию долга по отношению к собственным доходам и дотациям.

Исследование проводят ежегодно в соответствии со статьей 107.1 Бюджетного кодекса России и региональным порядком, утвержденным правительством Московской области.

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