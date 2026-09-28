Педагог из Наро-Фоминска победила в областном конкурсе

Областной конкурс на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в 2026 году завершился в Подмосковье Победителем стала учитель географии наро‑фоминской школы № 6 с углубленным изучением отдельных предметов Екатерина Каурова.

Педагоги представляли на конкурс портфолио с описанием своих методических разработок, результатов работы с учениками, примеров внедрения современных образовательных технологий, а также проходили оценку профессионального сообщества. В числе ключевых критериев оценки были динамика учебных достижений воспитанников, вовлеченность школьников в исследовательскую деятельность и распространение собственного педагогического опыта.

Работы Екатерины Кауровой получила высокую оценку жюри. Награда педагогу стала признанием ее многолетнего труда, инновационного подхода к обучению и значимого вклада в развитие географического образования.

За 23 года в школе Екатерина Каурова прошла путь от молодого специалиста до педагога, известного далеко за пределами Наро‑Фоминского округа. На ее уроках некогда скучать: дети думают, спорят, ищут ответы сами. Она умеет найти подход к каждому ребенку. Воспитанники педагога регулярно побеждают на олимпиадах и конференциях различного уровня.

Екатерина Каурова выступает организатором ежегодного регионального фестиваля «Интеллект и творчество», руководит межмуниципальным методическим объединением учителей географии, возглавляет экспертную группу по аттестации педагогов Московской области, выступает с мастер‑классами и публикуется на профессиональных платформах.