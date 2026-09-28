Жителям столичного региона рассказали, выпадет ли снег в октябре

Синоптик Ильин рассказал, когда выпадет первый снег в Москве и Подмосковье

Сентябрь в Москве и Московской области в 2026 году выдался относительно теплым — на большинстве деревьев листья еще зеленые. Когда ждать в столице и регионе первого снега и заморозков, 360.ru рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Серьезных ночных холодов в столице и регионе до конца первой декады октября практически не будет.

«Днем температура составит порядка +8…+13 градусов, иногда чуть ниже. В середине первой декады октября возможны кратковременные периоды с потеплением до +13…+15 градусов», — пояснил Ильин.

Снега в начале октября в Москве и Подмосковье тоже ждать не стоит, дождей до конца недели не будет. А вот туманы могут образовываться в предутренние часы.

Подробнее о том, насколько нынешняя осень теплая относительно климатической нормы, читайте в нашей статье.