Спортсмены из Чехова стали призерами турнира по дзюдо

Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Фото: Пресс-служба администрации м. о. Чехов

Воспитанники спортивной школы «Витязь» приняли участие в турнире, приуроченном к празднованию Дня города‑героя Тулы. Всего на мероприятии собрались 600 участников.

В соревнованиях приняли участие юные спортсмены из нескольких возрастных категорий: юноши 2013–2014, 2015–2016, 2017–2018 и 2019 годов рождения, а также девочки 2013–2014 и 2015–2016 годов рождения. Воспитанники школы «Витязь» в напряженной борьбе продемонстрировали высокий уровень подготовки, показав отличные результаты и сплоченность команды.

Золотые медали завоевали Илья Друзин, Полина Весова и Адам Яковлев. Серебряными призерами стали Елисей Чванов, Кирилл Семенов и Муслим Петросян, а бронзовыми — Савелий Козлов, Игорь Сергеев, Полина Волкова и Ангелина Соснина. Тимофей Чванов занял пятое место. Подготовили спортсменов тренеры Анастасия Пронина, Александр Архипов и Виктор Сергеев.