Женщина родила восьмого ребенка в перинатальном центре в Наро-Фоминске

В Наро-Фоминском перинатальном центре многодетная мама по имени Дарина родила восьмого ребенка — дочь Анну. Для женщины это были первые роды в этом учреждении, оставившие самые теплые впечатления, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

Дарина отметила высокий профессионализм и чуткость персонала.

«Здесь чувствуется, что каждая мама — не „очередная пациентка“, а человек, которому искренне хотят помочь», — поделилась многодетная мама.

Она также посоветовала пациенткам доверять врачам и не стесняться задавать вопросы.

В семье поддерживается традиция давать всем дочерям имена на букву «А». Специалисты учреждения поздравляют семью с пополнением и напоминают, что готовы оказывать поддержку будущим родителям на всех этапах пути к материнству.