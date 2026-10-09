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    Женщина родила восьмого ребенка в перинатальном центре в Наро-Фоминске

    Фото: пресс-служба Н-ФПЦ

    В Наро-Фоминском перинатальном центре многодетная мама по имени Дарина родила восьмого ребенка — дочь Анну. Для женщины это были первые роды в этом учреждении, оставившие самые теплые впечатления, сообщили в Министерстве здравоохранения Подмосковья.

    Дарина отметила высокий профессионализм и чуткость персонала.

    «Здесь чувствуется, что каждая мама — не „очередная пациентка“, а человек, которому искренне хотят помочь», — поделилась многодетная мама.

    Она также посоветовала пациенткам доверять врачам и не стесняться задавать вопросы.

    В семье поддерживается традиция давать всем дочерям имена на букву «А». Специалисты учреждения поздравляют семью с пополнением и напоминают, что готовы оказывать поддержку будущим родителям на всех этапах пути к материнству.

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