Подмосковный врач Моногова: скрытая в продуктах соль приводит к гипертонии
Контроль потребления соли требует внимательного отношения к составу продуктов. Врач-диетолог и эндокринолог, заведующая профильным отделением Мытищинской больницы Ирина Моногова рассказала, как правильно составлять рацион.
Как только человек убирает кристаллы из фарфоровой чашки, возникает ложное чувство безопасности. Однако натрий — это прежде всего дешевый инструмент пищевой промышленности: мощный усилитель вкуса, консервант и способ скрыть дефекты дешевого сырья.
Даже придерживаясь «чистого» питания, можно столкнуться с растущим давлением, так как скрытая соль методично разрушает сосуды изнутри.
Эксперт выделила основные источники скрытого натрия: продукты с пометкой «здоровье», в том числе фермерский хлеб, фитнес-батончики и протеиновые каши, сыры, соусы, полуфабрикаты, бульонные кубики и сладкая выпечка.
Физиологически избыток натрия работает как насос: он притягивает воду из тканей в сосуды. Объем крови растет, заставляя левый желудочек сердца работать на износ и утолщаться.
Избыток натрия подавляет выработку оксида азота (NO) — вещества, которое в норме расслабляет сосуды. Артерии остаются спазмированными. Результат: высокое периферическое сопротивление + большой объем крови = хроническая артериальная гипертензия.
Ирина Моногова
Чтобы снизить потребление скрытой соли, врач посоветовала искать на этикетках слово «натрий» и умножать число на 2,5, чтобы узнать массу соли. Если на 100 граммов приходится более 0,3–0,4 грамма натрия — это высокосолевой продукт.
Соленую рыбу, бекон, фету или оливки можно избавить от части соли, оставив их в чистой воде или молоке на несколько часов. Кроме того, лимонный сок, винный уксус, розмарин, тимьян, чеснок и копченая паприка обманывают рецепторы, создавая иллюзию солености без вреда для сосудов.