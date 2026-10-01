Подмосковный врач Моногова: скрытая в продуктах соль приводит к гипертонии

Контроль потребления соли требует внимательного отношения к составу продуктов. Врач-диетолог и эндокринолог, заведующая профильным отделением Мытищинской больницы Ирина Моногова рассказала, как правильно составлять рацион.

Как только человек убирает кристаллы из фарфоровой чашки, возникает ложное чувство безопасности. Однако натрий — это прежде всего дешевый инструмент пищевой промышленности: мощный усилитель вкуса, консервант и способ скрыть дефекты дешевого сырья.

Даже придерживаясь «чистого» питания, можно столкнуться с растущим давлением, так как скрытая соль методично разрушает сосуды изнутри.

Эксперт выделила основные источники скрытого натрия: продукты с пометкой «здоровье», в том числе фермерский хлеб, фитнес-батончики и протеиновые каши, сыры, соусы, полуфабрикаты, бульонные кубики и сладкая выпечка.

Физиологически избыток натрия работает как насос: он притягивает воду из тканей в сосуды. Объем крови растет, заставляя левый желудочек сердца работать на износ и утолщаться.