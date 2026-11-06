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    В Подмосковье утром 6 ноября загруженность дорог составила 4 балла

    Фото: Мтди

    Утром 6 ноября загруженность дорог Московской области составила четыре балла. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

    На дорогах региона зафиксировали более 1,1 миллиона автомобилей — на 5,6% больше средних значений прошлого месяца. Основные затруднения движения наблюдаются на трассе М-9 «Балтия», а также на Ленинградском, Щелковском, Носовихинском, Варшавском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Волоколамском, Пятницком шоссе и шоссе Энтузиастов.

    Водителей призвали из-за возможных осадков быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневров.

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