Количество сельских старост в Подмосковье превысило 3 тысячи

В Московской области работают более трех тысяч сельских старост. Их институт действует в 37 муниципалитетах. День сельского старосты отмечают 23 октября — праздничную дату учредили в 2023 году.

Для старост ввели единые удостоверения и нагрудные знаки, а также закрепили статус советов. Кроме того, в выборах могут участвовать жители, которые не зарегистрированы в населенном пункте, но владеют там жилым домом.

Советы старост созданы в шести муниципалитетах, еще в двух их формируют.

В отдельных округах предусмотрены дополнительные меры поддержки. Например, в Воскресенске старост освобождают от земельного налога, а в Луховицах и Павлово-Посадском округе оплачивают мобильную связь. Также в муниципалитетах проводят конкурсы «Лучший староста», организуют консультации и обеспечивают первоочередной прием у должностных лиц.

По словам председателя комитета Мособлдумы по местному самоуправлению Владимира Барсукова, регион продолжит развивать институт сельских старост и обмениваться успешными практиками поддержки.