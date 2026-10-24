Новый педиатр начала работать в поликлинике в Протвине

В детском отделении поликлиники в Протвине начал работать новый участковый педиатр Надежда Воробьева. На работу в Серпуховскую больницу она пришла по программе «Приведи друга».

Надежда родом из Екатеринбурга, в 2020 году поступила в Сеченовский университет. На одном курсе с ней учился Матвей Кучерявых — сегодня он участковый педиатр Серпуховской больницы. Когда в 2026 году Надежда получила диплом, он порекомендовал ее как ответственного и инициативного специалиста. В октябре она вышла на работу.

«Матвей много рассказывал о больнице: о дружном коллективе, поддержке наставников и о том, что молодым врачам здесь дают расти. Теперь я вижу это сама. Мне сразу помогли освоиться, старшие коллеги всегда готовы подсказать. А работа с детьми и их родителями приносит настоящую радость», — рассказала Надежда Воробьева.

Адаптация прошла быстро, и новый врач уже ведет самостоятельный прием. Знания, полученные в университете, она применяет на практике, интересуется современными подходами в педиатрии и планирует повышать квалификацию. При этом перенимает опыт старших коллег и включается в жизнь отделения.

Для Матвея Кучерявых история обернулась еще и бонусом. По программе «Приведи друга» сотрудник, благодаря которому коллега устроился в медорганизацию Минздрава Подмосковья, может получить премию до 128 тысяч рублей. Сумма зависит от специальности, категории и стажа нового специалиста. Новый сотрудник должен быть принят на основную должность на полную ставку и не работать в государственных медорганизациях Подмосковья в течение предыдущих шести месяцев.