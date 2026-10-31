Лекцию о профессиях в энергетике провели для школьников в Люберцах

Ученикам Инженерно-технологического лицея в Люберцах рассказали о перспективах работы в энергетике. Встреча прошла в формате интерактивной мастер-лекции «Россия — энергетическая держава».

Представитель Министерства энергетики Московской области объяснил, какие профессии сегодня востребованы и почему за энергетикой будущее. Школьники могли свободно задавать вопросы и участвовать в обсуждении.

«Энергетика РФ и Московской области активно развивается. Все это требует человеческих ресурсов», — отметил начальник отдела развития ТЭК и возобновляемых источников энергии Минэнерго региона Даниил Тельных.

На уроке говорили не только о том, как устроена энергетическая система страны, но и о возможностях для будущих специалистов. Школьники узнали об атомной, гидро- и возобновляемой энергетике, перспективных направлениях в этих отраслях, а также о вузах, где можно получить профильное образование.

«Было очень интересно», — поделилась ученица 9 «Б» класса Татьяна Маджар. «На данном уроке мы поговорили об университетах энергетики», — добавил ученик 9 «В» класса Максим Родионов.

Мастер-лекция прошла в рамках просветительского проекта Российского общества «Знание» и Минэнерго России, приуроченного к Российской энергетической неделе.