Подмосковные спасатели приняли участие в соревнованиях в Петербурге

В Санкт-Петербурге 4 ноября прошли X открытые международные соревнования среди пожарных и спасателей по скоростному подъему газодымозащитников в высотном здании «Вертикальный вызов». Об этом сообщили в пресс-службе ГКУ МО «Мособлпожспас».

На старт вышли 488 участников из 46 регионов и городов России, а также гости из Сербии и Белоруссии. В состязаниях участвовали сотрудники ФПС МЧС России, пожарные и спасатели служб субъектов, представители добровольной, ведомственной и частной пожарной охраны, курсанты системы МЧС, а также сборная команда Московской областной противопожарно-спасательной службы.

«Участники состязаний преодолели 919 ступеней вверх по лестнице в боевой одежде и в снаряжении, включившись в аппараты на сжатом воздухе. При этом вес экипировки пожарного составлял порядка двадцати килограммов», — сказал заместитель начальника территориального управления №5 Анатолий Азимов.

В международном зачете среди личников лучшим стал представитель Спецуправления ФПС 18 МЧС России Владислав Яшин с результатом 4 минуты 38 секунд. Рекорд соревнований в преодолении дистанции принадлежит участнику из Минска Александру Клюйко — 4 минуты 34 секунды. Среди женщин первой пришла участница из Санкт-Петербурга Виктория Осинцева с результатом 6 минут 10 секунд, побив свой прошлогодний рекорд (6 минут 14 секунд).

В командном зачете победили представители Спецуправления ФПС 18 МЧС России из Северодвинска. Второе место завоевала команда МЧС Республики Беларусь, бронзовыми призерами стали представители пожарно-спасательного гарнизона Санкт-Петербурга.