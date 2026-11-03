Еще 14 региональных дорог отремонтировали в Наро-Фоминске

В городском округе Наро-Фоминск привели в порядок 14 региональных дорог. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

На этих дорогах восстановили покрытие, выполнили ямочный ремонт и опилили деревья. Работы прошли в деревнях Таширово и Чешково, поселке Новая Ольховка, вблизи деревни Каурцево, поселка Васильчиново, поселка станции Башкино, садового товарищества «Дружба» и между деревнями Веселево и Никольское. Ветви деревьев также опилили в деревне Семенково на улице Можайской.

Кроме того, для безопасности дорожного движения привели в нормативное состояние дорожные знаки в Наро-Фоминске на улице Погодина, в поселке совхоза «Архангельский» и вблизи деревни Монаково.

Еще отремонтировали линии наружного освещения в Наро-Фоминске на улице Профсоюзной и в деревне Таширово на улице Полевой.