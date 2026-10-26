Лицеист из Лобни стал призером Международной космической олимпиады

Ученик 10 «Б» инженерного класса лицея городского округа Лобня Ян Герасимюк стал призером 34-й Международной космической олимпиады. 23 октября в Центре управления полетами в Королеве он принял участие в церемонии награждения.

С орбиты к участникам обратились российские космонавты. Ян получил дипломы призера и серебряные медали за успехи в информатике, математике и проектной деятельности.

«Ян показал высокий уровень подготовки и настоящий инженерный подход к решению задач. Такие результаты — итог серьезной работы. Мы гордимся, что наши ребята достойно представляют город на столь высоком уровне», — отметили в лицее.

В этом году Ян Герасимюк уже приносил награды лицею. В феврале он принял участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по информатике, где показал глубокие знания предмета и стал победителем.