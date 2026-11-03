Самой популярной ИИ-практикой в Подмосковье стала проверка документов

Самой популярной ИИ-практикой Подмосковья на портале «Цифровой регион» в октябре стала «Автоматизация проверки документов». Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления региона.

Задача практики — автоматизировать рассмотрение заявлений на финансовую поддержку предпринимателей. Масштаб проверки превышает 250 тысяч страниц в год.

Раньше документы обрабатывали вручную, и на одну заявку уходило до восьми рабочих часов. Теперь их читает ИИ: определяет тип документа, находит нужные данные и сверяет сведения между файлами.

По данным ведомства, время рассмотрения заявки при полном комплекте документов без противоречий составляет около 15 минут. Количество документов для ручной проверки сократилось на 40%, срок ожидания обратной связи — на 30%.

Для заявителя порядок не изменился: документы подаются стандартным способом, а ИИ работает внутри ведомственной системы.

Практика опубликована на портале «Цифровой регион», где можно изучить подмосковные ИИ-решения и подать заявку на внедрение в свою деятельность.