Более 150 студентов педспециальностей ГУП приняли участие в конференции «Старт карьеры в образовании | Московская област

В конференции «Старт карьеры в образовании | Московская область» приняли участие более 150 студентов педагогических специальностей Государственного университета просвещения. Об этом сообщила пресс-служба Министерства образования Московской области.

Встречу организовал Центр развития карьеры Московской области в рамках соглашения о сотрудничестве и содействии трудоустройству выпускников. Специалисты центра представили систему бесшовного перехода «вуз — школа». Центр отслеживает кадровые потребности образовательных организаций, ведет единую базу вакансий и сотрудничает с 19 профильными вузами страны. Работа с будущими педагогами включает сопровождение на разных этапах — от подачи заявки на вакансию до адаптации на новом рабочем месте.

Отдельное внимание уделили региональным и муниципальным мерам поддержки педагогов, начинающих карьеру в Подмосковье. В регионе работают более 830 муниципальных образовательных комплексов, в которых трудятся свыше 53 тыс. педагогов. Для молодых специалистов доступны возможности участия в профессиональных конкурсах и освоения современных образовательных методик.

Практическим опытом со студентами поделилась Анна Радашкевич, выпускница университета и победительница регионального конкурса «ТОП-100». В 2025 году она начала работать в образовательном центре «Старт» имени К. Д. Ушинского в Ленинском городском округе. Анна рассказала о первых шагах в профессии, организации учебного процесса и выстраивании взаимодействия с учениками. По ее словам, в начале карьеры важно не только применять знания, полученные в вузе, но и учиться решать повседневные педагогические задачи.

В Московской области продолжается строительство школ, оснащенных исследовательскими лабораториями, IT-полигонами и студиями проектного творчества. Актуальные вакансии в образовательных организациях Московской области доступны на портале rabota-v-shkole.ru.