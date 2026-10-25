Сегодня 16:33 Профориентационная встреча прошла для школьников в Лотошине Фото: Пресс-служба администрации муниципального округа Лотошино Подмосковье

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Ученикам школы № 2 и других образовательных учреждений округа рассказали о востребованных профессиях, направлениях подготовки и поступлении в Тимирязевскую академию. Встреча прошла в рамках давнего партнерства школы и Российского государственного аграрного университета.

Школьники могут бесплатно освоить управление трехтонным грузовиком, трактором или легковым автомобилем — навыки пригодятся и при поступлении в профильные вузы.

«У нас 7 институтов, и как минимум в каждом институте — 300 бюджетных мест. У нас хороший пример поступления ребят из Лотошино: есть и целевые поступления, есть и классический бюджет, есть и современные платные специальности», — рассказала заведующая кафедрой связей с общественностью, речевой коммуникации и туризма Тимирязевской академии Людмила Евграфова.