Благотворительная ярмарка прошла в школе № 3 в Апрелевке

В Апрелевской школе № 3 в пятый раз прошла благотворительная ярмарка в поддержку участников специальной военной операции. Ученикам, родителям и педагогам удалось собрать 270 тысяч рублей, которые направили на приобретение необходимого для бойцов и госпиталя.

На собранные средства были приобретены цифровые рации TYT, сладкие подарки для военнослужащих, а также все необходимое для госпиталя, где проходят лечение раненые. Собранную помощь передали в Территориальное управление Апрелевки, откуда груз отправится в Курскую область.

1 ноября в школу поступило благодарственное письмо из госпиталя Хомутовского района Курской области. Вместе с ним прибыли памятные подарки: флаг с подписями и пожеланиями бойцов, сухие пайки, а для школьного музея — штурмовой гранатомет.

Заместитель главы Наро-Фоминского городского округа Елена Кузнецова отметила: «Самое важное здесь — что дети видят результат своими глазами. Они помогали готовить ярмарку, участвовали в ней, а теперь понимают, куда именно ушла эта помощь и кому она была нужна. Такие вещи запоминаются гораздо сильнее любых слов».

За каждой такой ярмаркой стоят сотни личных вкладов: кто-то готовил угощения, кто-то стоял за прилавком, кто-то пришел просто поддержать. Из этих небольших, но искренних усилий складывается настоящая поддержка тех, кто сегодня особенно в ней нуждается.