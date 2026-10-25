День военного связиста отметили в Мытищах

Торжественные мероприятия провели 20 октября в 16‑м Центральном научно‑исследовательском институте связи имени А. И. Белова Министерства обороны Российской Федерации. Там отметили 107‑ю годовщину со дня образования войск связи.

Начальник института Роман Панков подчеркнул значимость работы современных связистов. По его словам, сегодня они с достоинством и отвагой выполняют боевые задачи: обеспечивают непрерывное и качественное управление войсками в ходе специальной военной операции.

В честь памятной даты за высокий профессионализм, разумную инициативу, настойчивость и усердие сотрудников института отметили государственными, ведомственными медалями и благодарственными грамотами.

Поздравить коллектив пришли заместитель главы муниципалитета Алексей Воробьев и председатель Совета депутатов округа Андрей Гореликов.

Они вручили отличившимся работникам почетные грамоты и благодарности от главы округа и Совета депутатов, отметив вклад специалистов в укрепление обороноспособности страны и развитие военной связи.