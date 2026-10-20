Участок под ИЖС в Чигасове арендовали за 8,7 млн рублей в год

В Подмосковье на торгах рекордной ценой лота стала сумма 8,7 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по конкурентной политике Московской области.

С 12 по 16 октября 2026 года комитет совместно с Региональным центром торгов провел 61 аукцион по земельно-имущественным торгам. Самую высокую финальную цену зафиксировали на аукционе по аренде земельного участка для индивидуального жилищного строительства в Одинцовском городском округе.

Один из эффективно реализованных лотов — аукцион по аренде на 20 лет участка площадью 24 сотки для ИЖС в деревне Чигасово. Стартовая цена составляла 6 507 432 рубля в год. В торгах участвовали два претендента, итоговая стоимость выросла до 8 785 033,2 рубля в год.

Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену. Если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости. После заключения договора аренды участка через аукцион возможен его выкуп при условии строительства и регистрации жилого дома, пригодного для круглогодичного проживания.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там пользователи могут выбрать участки по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или продажа, а также построить маршрут от участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Оперативно о закупках и торгах Подмосковья теперь сообщается на странице комитета по конкурентной политике Московской области в мессенджере «Макс», где регулярно публикуется подборка актуальных лотов и информация о том, как подать заявку для участия в аукционах.