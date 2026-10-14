Этап областного чемпионата по игре «Мое Подмосковье» провели в Лобне

13 октября на базе дворца детского и юношеского творчества «Планета талантов» прошел муниципальный этап состязания по настольной игре. За звание лучших боролись 11 команд.

От каждой школы округа в игре приняли участие три представителя. Школьников приветствовала глава муниципалитета Анна Кротова. Она пожелала ребятам успехов в прохождении испытаний и победы на областном финале.

В ходе игры участники продемонстрировали высокий уровень знаний, навык слаженной командной работы и умение быстро принимать решения. По итогам напряженных состязаний первое место заняла школа № 10, второе — школа № 3, третье — школа № 6.

«Все команды вели честную борьбу. Отдельная благодарность педагогам за подготовку ребят», — отметили в управлении образования округа.

Настольная игра «Мое Подмосковье» помогает школьникам в интерактивной форме изучать историю и культурные особенности региона.