Праздник красок и творчества прошел в Наро-Фоминском округе

Культурно‑массовое мероприятие «Осенняя классика» провели 6 октября в парке «Дубки» в поселке Калининец. Для гостей всех возрастов подготовили насыщенную программу.

Особой популярностью пользовалась уютная фотозона с осенними декорациями: золотистые листья, плетеные корзины, тыквы и винтажные аксессуары создавали атмосферный фон. Каждый желающий мог сделать эффектные снимки на память, а для многих это стало поводом собраться всей семьей.

На площадке творческого мастер-класса под руководством опытных наставников участники создавали уникальные поделки: кто-то мастерил композиции из природных материалов, кто-то расписывал деревянные заготовки в осенней палитре.

В процессе работы гости не только раскрывали творческие способности, но и делились друг с другом идеями, историями и воспоминаниями об осени из детства — так мастер-класс стал еще и пространством для общения.

Кульминацией праздника стала концертная программа. На сцене выступили местные творческие коллективы и солисты с лирическими песнями, зажигательными номерами и инструментальными композициями.