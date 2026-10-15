Глава Воскресенска провел оперативное совещание
Еженедельное оперативное совещание в администрации Воскресенска, которое провел руководитель муниципалитета Алексей Малкин, началось со слов поздравлений. За плодотворный труд и высокий профессионализм, а также в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства наградили местных аграриев.
За заслуги в области физической культуры и спорта почетным знаком главы городского округа «За отличие в труде» отметили главного тренера женской хоккейной команды «Химик» Александра Сырцова.
Среди первых вопросов совещания — уплата имущественных налогов с физических лиц за 2025 год. В этом году впервые уведомления были направлены налогоплательщикам в электронном виде — в личный кабинет на портале Госуслуг.
«Хочется напомнить, что имущественные налоги — это местные налоги. Они поступают в местный бюджет и областной. Благодаря им формируется большая часть бюджета Воскресенска. Они идут на наши нужны, на ЖКХ, на благоустройство и так далее», — отметил заместитель начальника ИФНС Александр Селезнев.
1 декабря 2026 года — это крайний срок, чтобы заплатить налоги, а также НДФЛ за прошлый год. Если у жителей есть вопросы к Федеральной налоговой службе, их можно задать дистанционно — в личном кабинете налогоплательщика.
Далее участники совещания перешли к вопросам начала отопительного сезона в Воскресенске. Основной запуск отопления на социально важных объектах и в многоквартирных домах завершен. Сейчас в округе ведут точечную работу по проблемным адресам и устраняют локальные сбои.
Алексей Малкин попросил прокомментировать представителей Воскресенского филиала «Газпромтеплоэнерго» ситуацию с модернизацией тепловых сетей в центре города.
«У нас в этом году проходит большая реконструкция тепловых сетей. Будет заменено порядка 6,5 километра центральной магистрали, выполнено уже 60 процентов», — сообщил главный инженер филиала Александр Игнатов.
Работы должны завершиться до 15 ноября. Второй этап модернизации коснется тепловых сетей на территории парка Кривякино.
В этом году в муниципалитете модернизировали семь контейнерных площадок, 23 запланированы на следующий год. Глава округа напомнил, что в Воскресенске работает модернизированная площадка «Мегабак» для бесплатного приема крупногабаритных отходов, расположенная в селе Новлянском, у дома № 82. Прием отходов производится ежедневно с 9.00 до 17.00, кроме понедельника.