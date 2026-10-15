Глава Воскресенска провел оперативное совещание

Еженедельное оперативное совещание в администрации Воскресенска, которое провел руководитель муниципалитета Алексей Малкин, началось со слов поздравлений. За плодотворный труд и высокий профессионализм, а также в связи с празднованием Дня работника сельского хозяйства наградили местных аграриев.

За заслуги в области физической культуры и спорта почетным знаком главы городского округа «За отличие в труде» отметили главного тренера женской хоккейной команды «Химик» Александра Сырцова.

Среди первых вопросов совещания — уплата имущественных налогов с физических лиц за 2025 год. В этом году впервые уведомления были направлены налогоплательщикам в электронном виде — в личный кабинет на портале Госуслуг.

«Хочется напомнить, что имущественные налоги — это местные налоги. Они поступают в местный бюджет и областной. Благодаря им формируется большая часть бюджета Воскресенска. Они идут на наши нужны, на ЖКХ, на благоустройство и так далее», — отметил заместитель начальника ИФНС Александр Селезнев.

1 декабря 2026 года — это крайний срок, чтобы заплатить налоги, а также НДФЛ за прошлый год. Если у жителей есть вопросы к Федеральной налоговой службе, их можно задать дистанционно — в личном кабинете налогоплательщика.