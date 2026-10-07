Народный фронт создаст еще 200 классов для обучения работе с БПЛА

В России планируют открыть еще 200 специализированных классов для обучения управлению беспилотниками. Об этом сообщил руководитель Исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов на запуске проекта «На высоте!». Об этом говорится в сообщении пресс-службы губернатора Подмосковья Андрея Воробьева .

Уже в октябре число специализированных классов достигнет 100, а в следующем году сеть расширят еще на 200 площадок. В них школьники и студенты смогут осваивать управление дронами и получать навыки для дальнейшей работы пилотами и инженерами.

Проект также включает соревнования «На высоте!». Начать участие можно с компьютерного этапа без собственного оборудования, а затем перейти к полетам на реальных беспилотниках.

«Уверен, что проект объединит сотни тысяч ребят из всех регионов, а лучшие смогут побороться за призовой фонд в 10 миллионов рублей, получить возможность стажировки и дальнейшего трудоустройства в ведущих компаниях России», — сказал Михаил Кузнецов.