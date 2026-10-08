Подмосковные спортсмены завоевали 3 медали на ЧМ по 3D-стрельбе

Спортсмены из Московской области завоевали три медали на чемпионате мира по 3D-стрельбе из лука, который прошел с 28 сентября по 3 октября в Янктоне (США). Об этом сообщила пресс-служба министерства физической культуры и спорта Подмосковья.

Золото в смешанном командном зачете в классе «баребоу» выиграли Виталий Будяк и Ксения Митуля. В финале они победили команду США со счетом 144:123.

Будяк также завоевал серебряную медаль в составе мужской команды вместе с Виктором Алькиным, Михаилом Поддевалиным и Артемом Зубалевичем и бронзу в личном зачете в классе «баребоу».

Сборная России заняла третье место в общекомандном зачете, завоевав четыре медали: две золотые, одну серебряную и одну бронзовую.

Чемпионат мира прошел на базе Национального фонда стрельбы из лука в Янктоне. В соревнованиях приняли участие лучники из более чем 30 стран, которые разыграли медали в индивидуальных, командных и смешанных дисциплинах. Особенность 3D-стрельбы в том, что спортсмены поражают объемные мишени в виде животных на незнакомых дистанциях, что требует особой точности и интуиции.