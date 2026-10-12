Более 4 тысяч учителей сдали ЕГЭ по 4 предметам в Подмосковье

С 6 по 9 октября в Московской области прошли экзамены в формате ЕГЭ для учителей, работающих в 11-х классах. Задания по математике, физике, биологии и химии выполнили более четырех тысяч педагогов, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

В ведомстве отметили, что подготовка выпускников к успешной сдаче ЕГЭ — комплексная методическая задача, требующая не только передачи предметных знаний, но и формирования у обучающихся специфических навыков и психологической готовности. Участие в экзаменах позволило учителям на практике оценить рекомендации, которые они дают выпускникам при подготовке к государственной итоговой аттестации.

Мероприятия прошли в рамках обновленной стратегии подготовки к экзаменам. По результатам участия учителя пройдут курсы повышения квалификации.

В октябре и ноябре председатели предметных комиссий Московской области также проведут вебинары по актуальным вопросам подготовки к ЕГЭ, в том числе по содержанию контрольных измерительных материалов 2027 года.