В Подмосковье участок в Дмитровском округе продали за 3,3 млн рублей

В Подмосковье на прошлой неделе самым дорогим лотом на земельно-имущественных торгах стал участок за 3,3 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по конкурентной политике Московской области.

С 28 сентября по 2 октября 2026 года комитет совместно с Региональным центром торгов провел 82 аукциона. Самую высокую финальную цену зафиксировали на торгах по продаже земельного участка площадью 27,28 сотки для индивидуального жилищного строительства в Дмитровском муниципальном округе. Стартовая цена составляла 2 272 614,96 рубля, в аукционе участвовали три претендента.

В ходе торгов итоговая стоимость выросла в 1,5 раза и достигла 3 363 470 рублей. Победителем становится участник, предложивший наивысшую цену; если к торгам допустят только одного человека, он сможет забрать лот по начальной минимальной стоимости.

Подобрать участок или помещение в Московской области можно на региональном Едином портале торгов ЕАСУЗ. Там доступен поиск по расположению, площади, цене и формату приобретения — аренда или продажа.