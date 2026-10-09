Подмосковный психолог Кузьмина: сон и спорт помогают бороться с осенней апатией

С наступлением осени и сокращением светового дня многие сталкиваются со снижением энергии и перепадами настроения. Психолог Лыткаринской больницы Марина Кузьмина объяснила, как распознать эмоциональное истощение и поддержать ментальное здоровье в этот период.

Нормой считается небольшое снижение энергии.

«Но если отдых уже не помогает, сохраняются апатия, раздражительность, постоянная усталость или пропадает интерес к привычным занятиям, стоит обратить внимание на свое состояние. Поддержать себя помогают полноценный сон, дневной свет, физическая активность, общение и время на то, что приносит удовольствие», — уточнила Марина Кузьмина.

Обращаться за профессиональной помощью стоит, не дожидаясь ухудшения состояния. Если справиться с тревогой или стрессом самостоятельно не получается, консультация специалиста поможет выявить причины напряжения и найти способы адаптации. Психическое благополучие требует такого же внимания, как сон или питание.

Записаться на прием можно через раздел «Здоровье» на региональном портале «Госуслуги Московской области», в инфомате поликлиники, по номеру 122, через чат-бот «Денис» в приложении «Макс» или через «Добродел».