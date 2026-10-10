Первый дипломатический турнир по рыбной ловле прошел в Красногорске

В Красногорске впервые прошел турнир по рыбалке среди представителей иностранного дипломатического корпуса, организованный по инициативе МИД России. Семь команд соревновались за самый большой улов. 360.ru показал, как прошло состязание.

На берегу пруда расчехлили удочки дипломаты из Казахстана, Белоруссии, Китая, Южной Осетии, Малайзии, Вьетнама и КНДР. По итогам жеребьевки каждой команде выделили рыбацкий домик. Снаряжение предоставили организаторы, некоторые команды приехали со своими снастями.

Идея турнира принадлежит МИД России. Рыбалка уже входила в программу летних дипломатических игр, теперь для нее придумали отдельное состязание.

«Министр [Сергей] Лавров, всячески проявляя заботу и внимание к работающим в Москве дипломатам, дал поручение о проведении на ежегодной основе чемпионата по рыбной ловле. Видим, какой позитивный отклик находит это у наших коллег», — сказал гендиректор МИД России Алексей Островский.

Победителя определили по общему весу улова. Особенно основательно подготовилась команда КНДР, взяв с собой несколько видов удочек, специальные держатели и электронные сигнализаторы. Именно ей досталось первое место и белый амур массой 4,8 килограмма в качестве трофея. Второе место заняла команда Казахстана, третье — Китая.

Ранее в Красногорске прошел международный матч по гольфу с участием представителей 12 стран.