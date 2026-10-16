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    Возгорание на складе ликвидировали в деревне Мотяково в Люберцах

    Фото: Пресс-служба администрации г. о. Люберцы

    В промзоне в Мотяково произошло возгорание в складском помещении. Пожарно-спасательным подразделениям удалось оперативно ликвидировать открытое горение.

    Сообщение о возгорании поступило операторам «Системы 112» в 05:48. Специалисты незамедлительно эвакуировали 15 человек.

    По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 1000 квадратных метров. Ход тушения осложняла высокая пожарная нагрузка здания.

    В 07:32 специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Предварительно, пострадавших нет.