Возгорание на складе ликвидировали в деревне Мотяково в Люберцах
В промзоне в Мотяково произошло возгорание в складском помещении. Пожарно-спасательным подразделениям удалось оперативно ликвидировать открытое горение.
Сообщение о возгорании поступило операторам «Системы 112» в 05:48. Специалисты незамедлительно эвакуировали 15 человек.
По прибытии первых пожарно-спасательных подразделений было установлено, что горит складское помещение на площади 1000 квадратных метров. Ход тушения осложняла высокая пожарная нагрузка здания.
В 07:32 специалистам удалось ликвидировать открытое горение. Предварительно, пострадавших нет.