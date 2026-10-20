В Подмосковье убрали граффити и рекламу на остановках в 10 округах

В Подмосковье на остановочных пунктах в 10 округах убрали незаконную рекламу и граффити. Об этом сообщили в Минтрансе Подмосковья.

Проверку провели сотрудники ГБУ МО «Мосавтодор». Работы по очистке выполнили дорожные службы. В Пушкинском надписи убрали в Ивантеевке на Советском проспекте и в Красноармейске на проспекте Испытателей, в Подольске — на Октябрьском проспекте и Красногвардейском бульваре, в Лобне — на улице Горки Киовские.

Также остановки очистили в Балашихе в деревне Павлино и на Косинском шоссе у микрорайона Новое Павлино, в Королеве в микрорайоне Болшево на улице Московской и в Одинцово в городе Голицыно на Можайском шоссе.

От несанкционированной рекламы избавили остановки в Люберцах в ДНТ Сосновый Бор на Тураевском шоссе и в поселке городского типа Красково на улице Карла Маркса, в Богородском вблизи села Кудиново на Кудиновском шоссе, в Лосино-Петровском на улице Первомайской и в Орехово-Зуево в деревне Савинской.

В Минтрансе отметили, что порча павильонов делает их не только неприглядными, но и небезопасными. По данным ведомства, регулярная очистка возвращает остановкам аккуратный вид и помогает сохранить инфраструктуру Подмосковья.