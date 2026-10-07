Подмосковный педиатр Маня Абрамян назвала способы снизить риск простуд у ребенка

С началом осени многие родители сталкиваются с частыми простудами у детей, особенно после начала посещения детского сада. Заведующая педиатрическим отделением Пушкинской клинической больницы имени профессора Розанова В. Н. Маня Абрамян советует не пытаться поддерживать иммунитет с помощью лекарств, а уделять больше внимания ежедневному режиму и условиям, в которых находится ребенок.

По словам специалиста, иммунную систему нельзя укрепить курсом таблеток. Врач рекомендует сосредоточиться на снижении стресса, рационе питания и повседневной активности.

«Чтобы ребенок болел реже, а выздоравливал быстрее, нам нужно сместить фокус с „лечения“ на умную, ежедневную заботу о среде, в которой живет этот иммунитет. Иногда самые эффективные методы лежат там, где мы их совсем не ждем», — сказала она.

После детского сада педиатр советует дать ребенку время спокойно переключиться на домашнюю обстановку. Первые 30 минут можно провести без большого количества вопросов, мультфильмов и дополнительных занятий: поиграть вместе, обнять ребенка или просто отдохнуть рядом.

Отдельное внимание стоит уделить питанию. В рацион можно включать продукты, которые содержат пищевые компоненты для полезных кишечных бактерий. Среди подходящих вариантов специалист называет овсянку с яблоком, бананы, отруби и натуральный кефир.

Еще одна рекомендация касается повседневного контакта с окружающей средой. Дома ребенку можно ходить босиком по ковру, массажному коврику или полу, если поверхность не холодная. На прогулке врач также советует не запрещать ребенку контактировать с листьями, палками и песком, соблюдая после этого обычные правила гигиены.

При этом профилактические меры не заменяют медицинскую помощь. Если высокая температура держится более двух дней, необходимо обратиться к участковому педиатру. При появлении одышки, необычной вялости или боли в ушах требуется срочно вызвать скорую помощь.