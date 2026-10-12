Врип главы Павловского Посада посетил мемориалы Аллеи Героев

Временно исполняющий полномочия главы округа Михаил Криворучко 10 октября посетил мемориалы, которые ровно год назад были открыты в Павловском Посаде и Электрогорске. Он почтил память павших героев и возложил цветы к памятникам.

Мемориалы землякам — участникам специальной военной операции — установили в 2025 году при поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева, родных и близких бойцов. Согласование всех этапов проекта велось при непосредственном участии семей участников специальной военной операции и ветеранов, в тесном взаимодействии с ними. В Павловском Посаде родные и близкие героев первыми увидели макет будущей скульптуры еще до ее отливки в металле.

Для жителей городского округа аллеи остаются тем самым местом, куда можно прийти, чтобы просто постоять, помолчать, положить цветы и тихо сказать: «Спасибо. Мы помним».