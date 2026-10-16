Урок мужества для воспитанников ВПО «Виктория» прошел в Солнечногорске

14 октября в Солнечногорске организовали встречу с воспитанниками военно-патриотического объединения «Виктория» в формате открытого диалога. В ней участвовали руководитель местной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Воробьев и члены организации — ветеран специальной военной операции Евгений и депутат окружного совета от партии «Единая Россия» Михаил Каталин.

Приглашенные гости рассказали подросткам о событиях на передовой и причинах, по которым решили стать защитниками Отечества. Ребята смогли задать интересующие их вопросы, в том числе об оказании первой помощи в боевых условиях.

«Такие встречи помогают молодежи лучше понять, что за мужеством и ответственностью защитника Отечества стоят ежедневная подготовка, дисциплина и готовность прийти на помощь. Важно, что ребята могут напрямую общаться с нашими бойцами, задавать вопросы и получать честные ответы. Уроки мужества проводим регулярно не только в Ассоциации ветеранов СВО, но и во всех образовательных учреждениях муниципалитета», — подчеркнула советник главы городского округа Виктория Куракова.

Военно-патриотическое объединение «Виктория» работает с 2019 года. Его создали для молодежи, увлекающейся военной тематикой и военно-прикладными дисциплинами. Воспитанники занимаются физической подготовкой и могут продолжить развитие в выбранном направлении. Среди участников и выпускников объединения есть те, кто сейчас учится в военных вузах и принимает участие в СВО.