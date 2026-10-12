Лекцию-концерт к 170-летию Сергея Танеева проведут в Коломне 21 октября

В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 21 октября пройдет лекция-концерт «Сергей Танеев и его ученики». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Мероприятие организовано совместно с филологическим факультетом Государственного социально-гуманитарного университета Коломны в рамках проекта «Музыкально-литературные встречи». Оно посвящено 170-летию со дня рождения композитора, пианиста и педагога Сергея Танеева.

Посетители услышат рассказ о жизни и творческом пути Танеева, которого называли «музыкальной совестью Москвы». Он был учеником Николая Рубинштейна, Петра Чайковского и Николая Губерта, а позднее создал систему музыкально-теоретического образования в Московской консерватории и воспитал Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Николая Метнера, Рейнгольда Глиэра, Константина Игумнова и других музыкантов.

Произведения Танеева и его учеников исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов: педагог по вокалу Татьяна Новикова, педагог и пианистка Маргарита Гусева и пианистка Алена Латышева.

Начало в 13:00. Возрастное ограничение 6+. Вход свободный. Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».