360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Лекцию-концерт к 170-летию Сергея Танеева проведут в Коломне 21 октября

    Фото: Коломенская картинная галерея «Дом Озерова»

    В Коломенской картинной галерее «Дом Озерова» 21 октября пройдет лекция-концерт «Сергей Танеев и его ученики». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

    Мероприятие организовано совместно с филологическим факультетом Государственного социально-гуманитарного университета Коломны в рамках проекта «Музыкально-литературные встречи». Оно посвящено 170-летию со дня рождения композитора, пианиста и педагога Сергея Танеева.

    Посетители услышат рассказ о жизни и творческом пути Танеева, которого называли «музыкальной совестью Москвы». Он был учеником Николая Рубинштейна, Петра Чайковского и Николая Губерта, а позднее создал систему музыкально-теоретического образования в Московской консерватории и воспитал Сергея Рахманинова, Александра Скрябина, Николая Метнера, Рейнгольда Глиэра, Константина Игумнова и других музыкантов.

    Произведения Танеева и его учеников исполнят лауреаты международных и всероссийских конкурсов: педагог по вокалу Татьяна Новикова, педагог и пианистка Маргарита Гусева и пианистка Алена Латышева.

    Начало в 13:00. Возрастное ограничение 6+. Вход свободный. Подробная информация размещена на сайте Коломенской картинной галереи «Дом Озерова».

    Читайте также

    Все возможности — детям. Воробьев рассказал о подходах к развитию системы управления БПЛА в Подмосковье

    Более половины состава Мособлдумы обновили в новом созыве

    Игорь Брынцалов открыл форум Московского областного регионального отделения "Единой России"

    В Люберцах 8 октября откроется интерактивная выставка «Яблоко Ньютона»

    Чемпионат России по стрельбе на дальние дистанции завершился в Одинцове

    Подмосковная организация представила новый видеосюжет о жизни с муковисцидозом

    Интеллектуальную игру провели ко Дню учителя в Чехове

    Второй класс пожарной опасности спрогнозировали в Подмосковье до 3 октября

    Более 500 волонтеров приняли участие в акции по закрашиванию надписей в Подмосковье

    Свыше 180 объектов недвижимости выставили на торги в Подмосковье за неделю

    Новую Народную программу «Единой России» начали выполнять в Подольске

    Замглавы Химок посетил производство изделий из железобетона

    В Подмосковье запустили 99,8% котельных