Прием заявок на конкурс председателей советов МКД начался в Подмосковье

В Московской области 19 октября начался конкурс для председателей советов МКД. Участникам необходимо подготовить презентацию о достижениях дома, а также фото- и видеоматериалы, сообщили в Министерстве по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

Подать заявку на сайте лучшийпредседатель.рф можно до 25 ноября.

Общий призовой фонд составляет миллион рублей. Конкурсантов разделят на три категории по числу квартир: до 100, от 100 до 300 и свыше 300. В каждой предусмотрены награды за первые три места — 150 тысяч, 100 тысяч и 70 тысяч рублей соответственно. Также вручат специальный приз в размере 40 тысяч рублей.

Жюри оценит состояние подъездов и дворов, благоустройство, проведение собраний жильцов, энергосбережение, взаимодействие с полицией и газовыми службами, а также организацию соседских праздников. В финал выйдут десять участников, победителей наградят в декабре на форуме «Управдом».

Вице-губернатор Московской области Владислав Мурашов ранее отмечал, что взаимодействие с председателями домов становится более инициативным: они предлагают собственные идеи и проекты. По его словам, регион переходит от схемы «жалоба — реакция» к проактивному управлению.