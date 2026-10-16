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    Более 870 ям на дорогах отремонтировали в трех округах Подмосковья за неделю

    Фото: Собкоры РИАМО

    В Орехово-Зуеве, Зарайске и Ступино за неделю устранили более 870 дефектов дорожного покрытия. Об этом сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.

    В городском округе Орехово-Зуево ликвидировали более 350 ям. Работы провели в Орехово-Зуеве в микрорайоне Карболит на улице Крупской, в Дрезне вблизи остановки «Савостьяново», в поселке Прокудино, деревнях Демидово, Степановка, Соболево, Кругово, Барышово, Запутное и Губино.

    В муниципальном округе Зарайск устранили более 280 дефектов — в Зарайске на улицах Пионерской и Урицкого, в поселке Зарайском, деревнях Беспятово, Карино, Большие Белыничи, Новоселки и селе Протекино.

    В городском округе Ступино отремонтировали порядка 240 ям — в окружном центре на улице Академика Белова у остановки «МТС (Машиностроитель)» и на улице Сиренке, в деревне Городище, селе Татариново, вблизи деревни Зыбино и села Каменка.

    Ежедневно в этих округах в среднем устраняют 124 дефекта дорожного покрытия. Инспектирование ямочности и ямочный ремонт проводятся регулярно, качество работ оценивают с помощью системы контроля и планирования работ в области дорожной инфраструктуры (СКПДИ).

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