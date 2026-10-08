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    Подмосковная компания выпустила серию игровых модулей «Физика»

    Фото: Компания «Лебер»

    Компания «Лебер» из Мытищ выпустила новую серию образовательных игровых модулей «Физика». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области со ссылкой на компанию.

    В основе серии — исследовательский сценарий: ребенок сам меняет условия опыта и сразу наблюдает результат. На площадке можно сравнить работу разных подъемных механизмов, изменить сопротивление в электрической цепи, настроить радиосвязь на определенную частоту, увидеть действие центробежной силы или проследить передачу импульса с помощью маятника.

    В серию вошли как самостоятельные научные модули, так и игровые элементы с интегрированными экспериментами. Модуль «Полиспаст» показывает, как система блоков позволяет поднимать одинаковый груз с меньшим усилием, а «Закон Ома» наглядно демонстрирует зависимость силы тока от сопротивления. В модуле «Смешение цветов» ребенок наблюдает, как при быстром вращении отдельные цветовые сектора визуально объединяются, а в эксперименте с центробежной силой — как меняется поведение предметов при увеличении скорости вращения.

    «Мы хотели сохранить привычный для ребенка сценарий площадки, но добавить в него момент самостоятельного открытия: ребенок действует, видит результат, может изменить одно из условий и повторить опыт. За счет этого физический закон перестает быть абстрактной формулой и связывается с конкретным действием, которое ребенок выполнил сам», — отметил директор по маркетингу компании «Лебер» Игорь Шаповалов.

    Научные модули интегрируются в привычную игровую среду.

    Каждый модуль дополнен QR-кодом со ссылкой на материалы сайта наука.рф. После эксперимента дети и родители могут подробнее узнать, какое явление они наблюдали, почему получился именно такой результат и где тот же принцип применяется в технике, природе или повседневной жизни.

    Одним из первых реализованных проектов новой серии стала научная площадка «Физика» на Клязьминской улице в Москве. Площадка является частью Ижорского сквера.

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