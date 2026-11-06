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    Еще 28 тысяч справок на бесплатные зубные протезы заказали в Подмосковье

    Фото: медиасток.рф

    В Московской области электронной услугой по получению справки, подтверждающей право на бесплатное зубопротезирование, воспользовались свыше 28 тысяч раз с начала года. Об этом сообщили в пресс-службе Мингосуправления Московской области.

    Чтобы встать в очередь, нужно получить заключение стоматолога о показаниях к зубопротезированию и подать заявку на региональном портале. Право на бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов по показаниям стоматолога имеют ветераны труда и военной службы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, неработающие пенсионеры и другие льготники с постоянной регистрацией в Московской области.

    При заполнении электронной формы заявки умные сервисы берут на себя комплекс проверок. Они автоматически находят ранее поданные, но еще не рассмотренные аналогичные обращения и отслеживают сроки последнего зубопротезирования — 3 года для обычных материалов и 6 лет для дорогостоящих. Одновременно система проверяет полномочия сотрудников центров социального обслуживания по доверенности, льготный статус заявителя и наличие действующей справки на зубопротезирование, а в случае обращения предпенсионера — соответствует ли его возраст требованиям для подачи заявления. Также сервис находит учетные записи совершеннолетних членов семьи на Госуслугах и отправляет им в личный кабинет уведомление о необходимости дать согласие на обработку персональных данных.

    Услуга доступна в разделе «Поддержка» — «Отдых и здоровье». Результат рассмотрения заявки появится в личном кабинете регпортала в течение 7 рабочих дней.

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