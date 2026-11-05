Сотрудников службы судебных приставов наградили в Подольске

Первый заместитель главы округа Владимир Кравцов встретился с сотрудниками службы судебных приставов в Подольске. Он поздравил их с профессиональным праздником и вручил заслуженные награды.

Владимир Кравцов отметил важность работы судебных приставов.

«Мы живем в правовом государстве, где исполнение судебных решений — один из основополагающих принципов. Обязать человека или организацию исполнить судебное решение — это большой и непростой труд. Учитывая объем задач, с которыми вы сталкиваетесь ежедневно, можно сказать, что каждый из вас совершает маленькое чудо», — подчеркнул Владимир Кравцов.

За безупречную службу и добросовестный труд сотрудников службы отметили медалями и почетными грамотами администрации. Начальник отделения — старший судебный пристав Артем Сытник — удостоен медали совета депутатов «За плодотворный труд».

День судебного пристава в России отмечается 1 ноября.