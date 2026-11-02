Для усадьбы Толстых в Дединове утвердили границы территории

Для объекта культурного наследия «Усадьба Толстых: главный дом, сер. XIX в.» в селе Дединово городского округа Луховицы утвердили границы территории и режим использования. Об этом сообщило Главное управление культурного наследия Московской области.

В границах объекта запретили любое строительство, не связанное с восстановлением утраченных исторических построек. Нельзя вести хозяйственную деятельность, которая разрушает или искажает внешний облик здания, самовольно сажать и вырубать зеленые насаждения, менять историческую планировочную структуру.

Также под запрет попали благоустройство с изменением исторического облика, размещение рекламных конструкций, установка на фасадах и крышах кондиционеров, телеантенн и тарелок спутниковой связи. Не разрешается ставить вышки и антенны сотовой связи, прокладывать дороги и организовывать автостоянки, наземные инженерные коммуникации.

Кроме того, нельзя оказывать динамическое воздействие на грунты от транспорта и работ разного типа и проводить земляные работы без археологической разведки. Некоторые виды работ допускаются только по специально разработанным проектам, которые нужно согласовывать с Главным управлением культурного наследия Московской области.

Главный усадебный дом возвели примерно в середине XIX века при графе Михаиле Толстом. Изначально это было скромное одноэтажное прямоугольное здание, позже к нему пристроили западное крыло и надстроили второй этаж. После отмены крепостного права дом стал мужским двухклассным училищем, а в советское время здесь размещались школа и управление совхоза «Дединово».

Режим использования установлен распоряжением Главного управления культурного наследия Московской области от 28.10.2026 № 06РВ-948. https://gukn.mosreg.ru/dokumenty/gosudarstvennaya-ohrana-obektov-kulturnogo-na/granicy-territorii-obektov-kulturnogo-nasledi/rasporyazhenie-06rv-948-ob-utverzhdenii-granicy-territorii-i-rezhima-ispolzovaniya-territorii-obekta-kulturnogo-naslediya-regionalnogo-znacheniya-usadba-tolstykh-glavnyi-dom-ser-xix-v-raspolozhennogo-po-adresu-moskovskaya-oblast-municipalnyi-okrug-lukhovicy-selo-dedinovo-ulica-sovkhoznaya-dom