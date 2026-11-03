Подмосковный врач Тарамов: соусы, колбасы и выпечка незаметно разрушают сосуды

Продукты, которые принято считать безвредными или даже полезными, могут содержать избыток сахара, соли и насыщенных жиров. На что стоит обращать внимание при выборе еды, рассказал терапевт Можайской больницы Ильяс Тарамов.

По словам специалиста, скрытый сахар нередко встречается в магазинных соусах, кетчупе и готовых заправках для салатов. Колбасы и сосиски, в том числе с пометкой «обезжиренные», могут содержать много соли. Еще одна категория нежелательных продуктов — энергетики и сладкие бутилированные чаи, сочетающие высокое содержание сахара, а иногда и кофеина.

«Четвертый — готовая выпечка из супермаркета, которая не портится неделями. В нее добавляют промышленные жиры, которые делают артерии твердыми и ломкими. Пятый — фитнес-батончики и сухие завтраки. Из-за них кровь становится густой и сладкой, и сердцу приходится работать с огромным трудом, чтобы протолкнуть ее по мелким сосудам», — рассказал доктор.

Врач советует не ориентироваться исключительно на рекламные надписи «фитнес», «без сахара» или «0% жира». Гораздо важнее изучать состав продуктов, обращая внимание на количество добавленного сахара, соли и тип используемых жиров.

Сбалансированный рацион с преобладанием простых, минимально обработанных продуктов помогает снизить риски для сердечно-сосудистой системы.