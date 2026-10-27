Капитальный ремонт завершили в 4 домах в Люберцах

В городском округе Люберцы в рамках государственной программы капитального ремонта завершены работы в четырех многоквартирных домах. По 2 дома отремонтировали в поселках Красково и Малаховка.

На улице КСЗ в доме № 26 полностью заменили кровлю и систему отопления. В доме № 23 выполнены работы по замене кровли.

В поселке Малаховка подрядчик провел капитальный ремонт домов № 15/2 и 15/3 на Михневском шоссе. Основные работы включали ремонт кровли.

«Была проведена замена скатной кровли, частично заменили стропильную систему, проведено утепление минеральной ватой толщиной 200 мм, для ее защиты сделана полусухая стяжка. Кровля покрыта толстым кровельным покрытием», — отметил заместитель генерального директора подрядной организации Артем Чепиков.

В текущем году капитальный ремонт проведут в 183 домах округа. В 69 многоквартирных домах работы уже завершены. Полностью выполнить программу планируется до конца текущего года.